兩青年涉9．4寶琳站非法集結　一獲撤宵禁令一放寬禁足令 (17:45)

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報稱學生的何梓聰（22歲）和營業員鍾展鴻（23歲）今於觀塘裁判法院應訊，兩人共被控一項參與非法集結罪。經修訂的控罪指出，兩人於9月4日在寶琳站內，連同其他人參與非法集結，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧。據了解，被襲的港鐵休班站長李建宏可能為控方作證。

辯方申請將案件押後，以索取法律指示及控方文件。辯方亦透露何梓聰已參選今屆區議會選舉，需在晚上至凌晨時分宣傳和處理區內事務；鍾展鴻則居於日出康城，有需要在港鐵調景嶺站及寶琳站轉車。

署理主任裁判官徐綺薇決定撤銷何梓聰的宵禁令，及放寬鍾展鴻的禁足令。鍾展鴻如有交通需要，可以踏足調景嶺站及寶琳站。徐官亦將案件押後至12月12日再訊，屆時被告會答辯。

何梓聰現為西貢區「環保北」參選人，同區參選人還有方國珊 、區政聯盟陳展浚。

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