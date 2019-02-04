128民主派區議會候選人擬辦維園聚會　警稱有可能用水炮車 (16:54)

明日（2日）的維園集會被警方禁止，但另外同日在遮打花園及愛丁堡廣場的集會已獲警方發不反對通知書，亦有128名民主派區議會候選人正積極考慮於維園舉辦選舉聚會。維園集會不反對通知書申請人劉頴匡呼籲市民明日參與集會，向國際展示港人仍未妥協、民意未有逆轉。警方今日（1日）向區議員發出信息，提醒明日有可能用水炮車，通知他們安排。
愛丁堡廣場集會主題為促請美國參議院盡快通過《香港人權民主法案》，大專學界國際事務代表團發言人張崑陽指出，由於美國內部有多個議題需要商討，《香港人權民主法案》被排在較後的順序，希望港人繼續集會，吸引國際援手。
劉頴匡說，明日會有17個國家共46個城市舉辦集會聲援香港，當中更包括南非及巴西，希望更多港人出來，「站在自由世界前線」。
被確認區選提名無效的香港眾志秘書長黃之鋒表示，希望被DQ後有槓杆作用，令抗爭持續，展現港人對民主選舉的堅持。
另外，128名民主派候選人亦準備明日在維園舉辦選舉聚會，因選舉條例賦予候選人在毋須申請下舉辦少於50人的聚會。劉頴匡呼籲各區選民，明日可到維園向當區候選人了解政綱。九龍城樂民區候選人林正軒指出，相信市民不會一直停留與一名候選人交流，了解政綱後就會離開，市民亦可參與其他在港島區的合法集會。
警方今日向區議員發出信息，表示明日3時起，港島區預期會有未經批准的聚眾活動及遊行，可能引起暴力及混亂，警方在有必要時，或會使用催淚煙或水炮車驅散。
問到會否擔心警察有行動阻礙選舉聚會舉行，屯門三聖區候選人巫堃泰認為「警察現在甚麼都先拘捕，不能說有無風險」，呼籲警方尊重選舉聚會。
樂民區另一參選人為楊永杰；三聖另一候選人為蘇炤成。
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