128民主派區議會候選人擬辦維園聚會　警稱有可能用水炮車 (16:54)

愛丁堡廣場集會主題為促請美國參議院盡快通過《香港人權民主法案》，大專學界國際事務代表團發言人張崑陽指出，由於美國內部有多個議題需要商討，《香港人權民主法案》被排在較後的順序，希望港人繼續集會，吸引國際援手。

劉頴匡說，明日會有17個國家共46個城市舉辦集會聲援香港，當中更包括南非及巴西，希望更多港人出來，「站在自由世界前線」。

被確認區選提名無效的香港眾志秘書長黃之鋒表示，希望被DQ後有槓杆作用，令抗爭持續，展現港人對民主選舉的堅持。

另外，128名民主派候選人亦準備明日在維園舉辦選舉聚會，因選舉條例賦予候選人在毋須申請下舉辦少於50人的聚會。劉頴匡呼籲各區選民，明日可到維園向當區候選人了解政綱。九龍城樂民區候選人林正軒指出，相信市民不會一直停留與一名候選人交流，了解政綱後就會離開，市民亦可參與其他在港島區的合法集會。

警方今日向區議員發出信息，表示明日3時起，港島區預期會有未經批准的聚眾活動及遊行，可能引起暴力及混亂，警方在有必要時，或會使用催淚煙或水炮車驅散。

問到會否擔心警察有行動阻礙選舉聚會舉行，屯門三聖區候選人巫堃泰認為「警察現在甚麼都先拘捕，不能說有無風險」，呼籲警方尊重選舉聚會。

樂民區另一參選人為楊永杰；三聖另一候選人為蘇炤成。

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