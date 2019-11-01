今日起可用「轉數快」繳付政府帳單 (16:07)

目前有16間銀行，包括中銀香港、星展、匯豐、恒生銀行等，以及5間儲值支付工具營運商的流動應用程式，包括Alipay、HKT、八達通等，支援該項服務。而匯豐旗下的PayMe因正優化其流動應用程式，會於稍後投入服務。（提供通過「轉數快」繳付政府帳單的參與機構名單）

財經事務及庫務局長劉怡翔表示，讓市民利用「轉數快」繳付政府帳單是本年度《財政預算案》的重點工作之一，有關服務既可為市民提供多一個便利的方法繳付政府帳單，亦可更廣泛地推動金融科技的應用，「政府會視乎市民的反應，考慮逐步將服務擴展至其他政府部門」。

快速支付系統「轉數快」在2018年9月推出。截至今年9月，「轉數快」錄得約350萬個登記；9月期間處理約400萬宗交易，交易額涉及共580億港元及10億元人民幣，交易量比系統推出首月上升1倍以上。

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