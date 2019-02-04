【禁蒙面法覆核】政府引英暫停國會及梁游案反駁　稱法庭只應處理法律問題 (15:45)

申請人為24名民主派立法會議員，及社民連成員梁國雄。答辯人為行政長官會同行政會議（下稱行會）、警務處長和律政司長。

代表答辯人的資深大律師余若海，先引用英國最高法院裁定首相約翰遜暫停國會的決定違憲一案，法院頒布的判辭顯示，法庭依然只圍繞法律問題作考慮。他又引用「梁游宣誓案」指出，即使案件涉政治層面的爭議，法庭只會處理當中的法律問題。

余若海指出，本案的核心問題在於《緊急法》有否違反《基本法》，他續引用《基本法》多條條文指出，相關條文沒表明在危害公安或緊急的情況下，禁止立法會把訂立法例的權力，轉授予立法會修改或廢除法律的權力，當中包括附屬法例。

至於申請方認為《緊急法》有違《人權法》第5條的說法，余若海指出，《人權法》所指的「減免」與「限制」有不同意思，認為《緊急法》並非採取如《人權法》所指的「減免」措施。他又指出，《緊急法》立法時，雖未有顧及到《基本法》和《人權法》，但仍可透過立法會廢除或更新過時的法例。聆訊下午續。

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