港大副校何立仁接學生聯署信　稱對話會要考慮校長行程 (15:30)

不少人身穿黑衣戴有口罩，並手持標語及叫口號。「守護港大聯署小組」發起人藍同學稱，校方於死線後、今早約10時才回應，內容提到希望本月舉辦對話會，但無實際詳情，包括時間、地點及人物、對話是公開或閉門形式等，要求有確實詳情，又指出校方未有回應聯署其餘三項訴求，包括發聲明譴責警暴、承諾不會容許警方進入校園範圍進行任何搜捕，及主動接觸和協助被捕同學。

何立仁接過聯署信，及與學生對話近半小時。何立仁稱，要考慮校長行程、場地等問題，現未能提供論壇確實詳情，但強調正積極安排。不少同學關注警方進入校園、校園安全情況等。對話後，學生於十樓貼上文宣。

「守護港大聯署小組」日前再次定下昨晚七時死線，若校方未有進一步回覆，會號召港大人，今午12時到往校長辦公室，要求校長張翔直接對話。校長張翔今早向學生發信，內容提到期望在本月內舉行一場師生論壇。他提到，近日有多種聲音要求他公開答應不同訴求，部份提出死線，否則行動升級。他希望同學們知道要找他傾談，不需要最後通牒。

其他報道︰中五生非禮師妹罪成 官念被告一時衝動判感化一年

其他報道︰港大校長張翔稱本月辦師生論壇

其他報道︰馬道立2021年初退休 張舉能霍兆剛繼任大熱