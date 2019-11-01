反黑4警涉掃蕩前安排4人扮賭客　被控妨礙司法轉介區院再訊 (14:35)

5名被告依次為趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲）及陳少寶（39歲）。首4名被告是警員，第五被告報稱無業。

5人共同被控一項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2018年5月2日至7月10日期間，連同王偉軍和稱為「Eddy」的人串謀妨礙司法公正，即協調及安排於2018年6月22日在荃灣德豐工業中心1座25樓2514室執行事先佈局好的掃蕩行動；展開該行動前，安排藏起該處所的非法賭博工具；促使一些之前沒在該處所出現過、而在行動展開前才放置在該處所的物品；在該行動中安排4人假裝「賭客」，惟他們並非賭客；以及促使編製涉及該處所的多份書面調查報告，而明知該等報告的內容不準確或罔顧其準確性。

5人暫毋須答辯，控方指案件將轉介至區域法院審理，故申請將案件押後，以待準備轉介文件。

裁判官應控方要求，將案件押後至本月29日再訊。4名警員獲准以原有條件保釋，即各以1000元現金擔保；第五被告則獲准以5000元保釋，其間不得離港、須居於報稱地址、每星期到警署報到一次及不得接觸控方證人。

據了解，案件由O記臥底揭發。涉案4名警員安排該掃蕩行動，第五被告為該處所的「睇場」。5人涉在案發地點安排了4人扮「賭客」、放置一部「釣魚機」及小量賭款，供警方掃蕩。

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