屯門刺鼻氣味事件　政府稱未發現源頭會繼續留意 (14:25)

消防處於10月28日下午共接獲18宗在屯門區有刺鼻氣味傳出的緊急召喚。該處隨即派員沿杯渡路、鳴琴路等一帶調查，並曾進入大興警察行動基地，其間沒有發現不尋常氣味。該處隨後兩日（10月29及30日）亦曾到有關範圍調查，並沒有發現不尋常氣味，其後亦沒有接獲市民報告不尋常氣味的緊急召喚個案。

警方同日接獲多人報案指屯門一帶有刺激氣體。警方澄清，當日日間沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所說試用任何不明氣體。

另外，環保署亦於同日共接獲10宗發現難聞氣味的投訴，環保署人員在大興警察行動基地、寶怡花園等一帶調查，未有察覺任何明顯異味或可疑氣味源頭。環保署隨後兩日再派員到區內調查，並且擴大範圍至建生邨等，其間沿途檢視區內路面渠蓋、食肆及工業大廈排氣口等，嘗試尋找可能的殘留氣味及氣味源頭，惟未有任何發現。

環保署亦分析當日的天氣和空氣質素監測站數據，當日中國華南地區受一股南移的東北季候風影響，使本港多區的污染物濃度在中午前後上升至較平常高的水平，並且覆蓋本港多個地區，不限於屯門區。

高院頒禁制令禁網上煽動暴力 梁家傑：禁網先兆 梁美芬：政府一早應該做

其他報道︰無綫申禁襲擊記者及毁財物 高院拒批禁制令：無綫已沒受明顯威脅

【港島萬聖夜】蘭桂坊協會總監：封路令酒吧生意雪上加霜 食客以為有恐怖襲擊