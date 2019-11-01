中五生非禮師妹罪成　官念被告一時衝動判感化一年 (13:52)

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被告陳展康（21歲）被裁定一項企圖強姦罪，以及一項交替控罪的非禮脫罪。另一項涉及強迫對方口交及乳交的非禮罪，則被裁定罪成。

辯方求情稱，案件緣於事主X主動挑逗，被告只是受不住誘惑才犯案，現已後悔，「經一事，長一智」。

法官判刑時指出，事主X案發時僅14歲，但其大膽程度令人咋舌，曾向被告說不介意未成年性交，而被告則曾拒絕稱留待18歲才可以性交。法官續稱，被告與事主均對性好奇，相信被告一時衝動，血氣方剛下把持不住才犯案，遂應感化官建議判他接受感化一年。

案發於2016年9月1日。控方案情指出，被告在案發前一日曾透過手機向事主X表白。被告與數名友人當日往事主住所，其後剩下被告與事主獨處。被告趁事主進入睡房更衣時，把她推倒牀上，其間企圖把下體放入事主口中和胸部。剛巧另一友人致電詢問X的單位，X才推開被告。

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