高院頒禁制令禁網上煽動暴力　梁家傑：禁網先兆　梁美芬：政府一早應該做 (12:43)

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梁家傑表示，法官至今頒下3個臨時禁制令，惟有關禁制令難於執行、模稜兩可，法庭不應該受理。他說，煽惑他人行使暴力本身已是罪行，正如資訊科技界立法會議員莫乃光認為，禁制令是為全面「禁網」鋪路，以似有還無的禁制令讓社會瀰漫「白色恐怖」，他呼籲法庭小心把關，否則頒出模稜兩可的禁制令，客觀效果似是配合行政機關「以法治人」，實則淪為工具，將市民行動空間、自由愈收愈窄，令社會愈設愈多禁區。

梁美芬則認為有關禁制令符合公眾利益，政府一早應該做。她說，在網上教唆未成年人犯罪責任重大，非所有人皆知，而不少網絡用戶包括年紀小的人，政府不能「隻眼開隻眼閉」無視問題存在。被問到是否應由法庭宣傳網絡罪行刑責，梁美芬說，政府講100次都無用，香港現時情況一定是由法庭做最好，因市民仍然尊敬法庭。

另外，對於昨晚有市民、記者遭警員近距離噴胡椒噴劑，梁美芬表示，希望大家可以和平方式，透過溝通解決問題，她呼籲警方找談判專家協助，在現場作調解，減少衝突發生。

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