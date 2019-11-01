無綫申禁襲擊記者及毁財物　高院拒批禁制令：無綫已沒受明顯威脅 (11:46)

陳官閱畢無綫呈交法庭文件，表示連無綫亦承認，自10月初相關針對其員工及財產的襲擊和破壞已經停止，反問法庭為何仍要批出臨時禁制令。

無綫一方陳辭稱，作為僱主有責任保護僱員，該些襲擊及破壞並非每日發生，但會偶爾發生，又指截至10月30日仍見到有發起監視（monitor）記者或攝記的網站，難以排除他們將來會受襲擊。

法官指出，頒布禁制令應確保公眾知悉禁令內容及受保護對象，惟無綫也承認員工不願披露身分，而無綫的財產如攝影器材或貨車亦出現在不同時間及不同地方，反問無綫如何執行禁令，「難度要員工舉旗『別襲擊，我是TVB記者』？」

法官亦提及，律政司昨日成功申請臨時禁制令，禁止任何人在互聯網平台發布或煽動使用暴力，反問無綫「昨日的禁止令不是已涵蓋你所申請嗎？」

無綫回應稱，禁令頒布後會對外發布，也會賣廣告，而昨日律政司的禁令只針對煽動暴力，並不保障員工或財產。

法官最終指出，目前無綫已沒有遭受明顯威脅，亦有人在網上道歉及促請不再襲擊記者，加上此申請有別一般禁令，沒有指定受保障的地方，而無綫員工不情願披露身分，令受保障的對象難以辨認，認為執行禁令時面對實際困難，故拒頒禁令。

不過，法官稱案件存在可審議議題，將另定日子開審。

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