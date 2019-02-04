【港島萬聖夜】蘭桂坊協會總監：封路令酒吧生意雪上加霜　酒吧東主：食客以為有恐怖襲擊 (11:40)

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張素媚表示，昨晚7時蘭桂坊有一批和平示威者聚集，他們只戴口罩和叫口號，非常和平、守秩序。警方為公眾安全，約於半小時後禁止遊人進入蘭桂坊，有顧客隨即致電酒吧要求取消派對訂單，酒吧其後推出100元任飲優惠都無生意。她說，商戶昨晚生意下跌超過五成。

張素媚表示，警方萬聖夜於蘭桂坊外圍發射催淚彈，催淚煙吹至中心區，不少商戶為顧及員工安全，自行決定提早關門。她又說政府近期推出的《禁蒙面法》，影響不少消費者心理，大部分食客昨晚均沒打扮及戴面具，純粹飲酒消遣。有聲稱在蘭桂坊經營酒吧的東主致電節目指出，以往萬聖夜的氣氛很開心熱鬧，惟昨晚不少海外食客都大吃一驚，以為蘭桂坊有恐怖襲擊。

6月反修例風波發展至今，她說，酒吧晚市大受公眾活動影響，生意下跌兩至三成，又認為李嘉誠基金會捐出的2億元「應急錢」僅屬短期支援措施，長遠政府需考慮推出刺激本地消費、吸引更多海外旅客訪港的措施。

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