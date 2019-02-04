【831太子站兩個月】24歲政務司長辦公室助理文書主任　涉旺角非法集會被捕 (01:01)

【00:58】旺角站一出口被縱火。

【00:56】據悉，一名24歲姓譚的政務司長辦公室助理文書主任，昨晚（10月31日）涉嫌在旺角區參與非法集會被捕。

【00:52】在彌敦道，防暴警察上車離開，臨走時射催淚彈，有記者中彈，腳部受傷。

【00:43】在洗衣街一帶，最少一男兩女被捕。

【00:27】醫管局表示，截至凌晨零時，共有3男3女送往3間公立醫院急症室，年齡介乎29歲至71歲。當中一名男子留醫明愛醫院，情況嚴重；另外2男3女留醫廣華醫院及伊利沙伯醫院，情況穩定。據悉，傷者包括一名53歲右眼懷疑被催淚彈擊中的男子。

【00:15】警方發射催淚彈後，現場人士已四散。

【00:10】亞皆老街防暴警察續不停放催淚彈，警員不斷以揚聲器警告「無辜市民立即離開，否則有可能殃及池魚」，推進至洗衣街路口之後後退。據了解，黑布街有一男一女被捕，未知原因。

【00:05】在亞皆老街，防暴警察施放多發催淚彈。有私家車中招，遭催淚彈射中車輪。車主徐先生表示，原本想駛往朗豪坊，不料經亞皆老街至西洋菜南街時有警方防線，隨前車「U Turn」時被警催淚彈射中前輪。他斥警方過分，表示要去洗車，因家中有小孩。

10月31日報道：警旺角施催淚彈驅散人群 本報記者中胡椒球胡椒噴霧