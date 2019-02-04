【831太子站兩個月】警旺角施催淚彈驅散人群　本報記者中胡椒球胡椒噴霧 (22:29)

【22:28】警車車隊沿彌敦道向太子方向離開期間，西洋菜南街及山東街分別有兩隊約十多人的防暴警員「落單」，被大批市民尾隨，其中一隊警員向亞皆老街方向撤退時曾施放最少兩發催淚彈掩護；山東街防暴警察則施放胡椒噴霧、胡椒球及一枚手擲式催淚彈，途人走避，本報一名記者身腰間中胡椒球；一名攝記臉部中胡椒噴霧，另一名記者的耳朵亦中胡椒噴霧。

【22:10】警方先後於旺角豉油街、西洋菜街舉黑旗後施放催淚彈。

【21:52】警方向旺角警署外的彌敦道施放催淚彈。防暴警察在旺角彌敦道行人路上制服一人。

【21:21】於旺角彌敦道及登打士街交界，有人縱火燒路障。

【21:14】旺角山東街，警方發射兩發催淚彈，之後再舉橙旗警告。

【21:12】防暴警察在旺角雅蘭中心對開驅趕市民，但現場未見人群聚集，有警員開咪大叫「畀警告先」，又提及「非法集結」。

【21:05】警方於彌敦道與豉油街交界施放催淚彈，又舉橙旗警告速離現場否則開槍。

【21:03】一批示威者於旺角彌敦道與豉油街交界掘磚。

【20:56】旺角警署對出有兩名男子口角，數名防暴警察趕至，搭着其中一名黑衣男子的肩膊，將他帶到對面馬路後放行。

【19:48】太子聖公會基榮小學外的彌敦道有催淚煙。

【19:44】旺角示威者於旺角道築路障。

【19:39】在旺角的示威者向油麻地方向行。

【19:20】十數名示威者於旺角彌敦道築防線。

【19:14】警方從旺角警署高處施放最少兩枚催淚彈。警方要求現場市民及記者立即離開。

【19:12】有人用雪糕筒等雜物，堵塞旺角警署外的彌敦道南行線。警方在旺角警署舉藍旗警告現場的人正參與非法集結，約1分鐘後舉黑旗警告會使用催淚煙。

【18:58】今日是8月31日太子站事件兩個月，晚上6時半過後，港鐵太子站外有數以百計市民聚集，有人在太子站出口外上香、點蠟燭，又貼出自6月12日以來與反修例運動相關死者的名單。警方其後突然噴射藍色水劑，有市民的衣服被染藍，本報記者事前沒有聽到警方警告噴藍水。警方稱現場的人正參與非法集結，若不散去會用武力驅散。

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