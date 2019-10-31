【港島萬聖夜】維園過百人聚集　防暴警中環戒備 (20:08)

【20:02】人群由告士打道進入京士頓街及嘉寧街，然後重返告士打道。

【19:59】有人稱銅鑼灣崇光百貨（SOGO）有警察，改行告士打道。

【19:58】人潮行出記利佐治街，開始由維園往港島西移動。

【19:45】在中環，防暴警察禁止市民進入德己立街。

【19:34】在維園，有人戴上美國總統特朗普面具，有人在面具上寫上「光頭警長」4個字，用燈照着記者，諷刺警方近期常以強光照記者。16歲的中五生以「獅子王」及一身日系狐狸裝扮現身，修讀視藝科的她說特意買面具繪畫及買和服穿，希望以cosplayer身分問「蒙面是否有罪？」她強調，只是慶祝萬聖夜，若有警察要求她脫面具，她會依從。

52歲梁小姐戴着特首林鄭月娥面具，她解釋林鄭月娥「最抵死、最差，係始作俑者」，又稱對昨日（30日）屯門發生的情況不能接受。

【19:33】銅鑼灣維園已有過百人聚集。

【18:58】市民扮「小丑」 盼警不會要求卸妝

蘭桂坊現時人流不算多，路面尚算暢通，有小量戴上V煞面具的人聚集，未見有行動，多個路段有糾察戒備。打扮成電影人物「小丑」的Ben稱，用了1小時畫臉，以3天準備整身的打扮，希望警察不會要他卸妝，浪費他心血，「今年第一次來，希望第一次印象不會被破壞」。他說，若警察要求卸妝，會先好好解釋，但他也怕被打，不會堅持不卸，或會應要求到便利店買水或酒精抹走。

【18:27】蘭桂坊德己立街入口亦有多名糾察駐守。

【18:24】約10名防暴警察已在中環皇后大道中與德己立街交界戒備。

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