將軍澳醫院手術中心採智能儀表板　能算出護士適合照顧哪個病人 (20:29)

將軍澳醫院的日間手術中心於10月2日擴建完畢並開始啟用，提供外科、骨科、耳鼻喉科、婦科、眼科、牙科等日間手術。中心在護士站引進「智能儀表板」，板上會顯示不同病牀的病人有何特別需要、有哪幾個護士當值、護士年資、經驗等，儀表板亦會運算出哪個護士適合照顧哪個病人。九龍東醫院聯網總監譚錦添表示，此儀表板系統由將軍澳醫院的IT部門研發及支援，能更有效地安排護士人手。

量度病人生命表徵 數據直接上傳系統

此外，中心亦引入「智能上傳系統」，當預備做手術的病人來到中心，量度生命表徵時，護士不用抄寫數據，而是直接從電腦中透過WiFi傳輸到系統。主診醫生亦能於其電腦中看到病人的最新情況。另外，中心亦是首批醫院採用「無線射頻辨識（RFID）專櫃」，透過使用RFID記錄較昂貴的手術用具，如膝關節置換的植入物的數據及使用情況，能更有效地監控相關物料的數量。

九龍東眼科病人輪候長 聯網將增聘醫生

九龍東醫院聯網本年度將增加共86張病牀，增聘475名員工，其中30名為醫生、護理人員127名、專職醫療人員53名。聯合醫院將在深切治療部提供人工心肺服務，添置的儀器最快會在2020年到達並開始服務。聯合醫院及靈實醫院亦會合作成立跨專業紓緩治療會診團隊，預計會為220名紓緩治療病人提供服務。

至於聯網醫護人員流失率方面，譚錦添表示，九龍東聯網的醫生及護士流失率為6至7%，與醫院管理局整體數字相若。九龍東眼科輪候時間較長，譚錦添承認人手流失是一個大缺口，稱聯網近期增聘一名眼科專科醫生，未來亦會持續在本地及海外招聘，以及積極挽留人才。

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