【法園地Online】報道指張舉能或接任馬道立　法律界盼張能「壓場」守住法治 (20:33)

法律界：論地位資歷霍兆剛更似首席法官

1962年在香港出生的霍兆剛，較張舉能年輕一年，在英國念書及讀大學，1984年在倫敦大學學院取得法學士學位，翌年在中殿律師學院取得大律師資格，從事商業法律的實習工作。他於1986年回港取得香港大律師執業資格，開始私人執業，執業範圍主要是商業法律及公法，至1999年他獲委任為資深大律師。

霍兆剛在司法機構的「仕途」被形容為「白金升降機」，2010年他加入司法機構成為高院法官，翌年便升任上訴庭法官，兩年後即2013年10月21日獲委任為終審法院常任法官。當時有法律界人士指出，以霍兆剛身為行內「當紅」的資深大律師資歷，他加入司法機構是旨在「坐陣」終審法院。

張舉能沒資深大律師資格 具7年高院行政經驗

土生土長的張舉能現年58歲，中學就讀英華書院，之後在香港大學攻讀法律，先後在1983年及1984年完成法學士學位及法學專業證書，翌年他在美國哈佛大學取得法學碩士學位。主打民事案的張舉能，當私人執業大律師15年，一直未獲資深大律師資格，他2001年6月加入司法機構，成為區域法院法官，同年年底已處理高院案件，擔任暫委高院法官，至2003年「升正」出任高院法官。

張舉能在高院當法官時，先後主理被稱為較「棘手」的遺囑案及司法覆核，2008年更是專責司法覆核的法官。他先後在區院及高院當法官10年，於2011年獲委任為高院首席法官，成為司法機構「第二把交椅」。除了審理案件外，更要處理行政工作，這7年的行政訓練，或成為他比其他法官更勝任終院首席法官的優勢。馬道立出任終院首席法官前，亦曾是高院首席法官。去年10月25日，張舉能「更上一層樓」，獲委任為終審法院常任法官，由上訴庭法官潘兆初接任高院首席法官。

若張舉能擔任回歸以來第三任終院首席法官，他將是首位沒有資深大律師（或御用大律師）資格的終院首席法官。終院前任首席法官李國能及現任終院首席法官馬道立，先後於1988年及1993年獲委任為御用大律師（回歸後稱資深大律師）。

有法律界人士認為，「空降就不大可能的了，否則馬官不用提早宣布退休，繼任計劃需要時間去準備及實行」，而張舉能具有處理司法機構行政經驗是有優勢的，「識做『屋企嘢』係好處」；不過近年外間對法治、司法機構、法官本身及法官的判決都有很大爭議及批判，相信將來司法機構會面對更大的壓力，若真的是由張舉能接任，「唔關佢係咪SC（senior counsel）事，很多出色而且有資歷的大律師都唔係SC」，希望他能夠好好「壓場」，令法治得以維持。

明報記者 謝美琳

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