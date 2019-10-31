【石棺藏屍案】第三被告哽咽稱遭另兩被告洗腦：被錢蒙蔽雙眼 (15:45)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

次被告在中午時分報稱不適，其代表律師申請他提早返回荔枝角懲教所看醫生，審訊可在他缺席下繼續進行，獲法官批准。

張善恒在錄影會面中稱，從2015年底認識另外兩名被告，「我畀人洗腦，戇居居識咗佢哋，仲離間我同阿媽，唔畀我同屋企人聯絡」。他們向張善恒說，聽從家人的話會令自己沒有作為，更言「忠忠直直，終需乞食」，着他放膽才能掙錢。張善恒多次哽咽「畀佢哋晒腦」，要求他不能見母親，否則會找人恐嚇她，故案發時已3個月沒有見家人。

張善恒續說，另兩名被告曾騙他去財務公司借貸十多萬元，「唔想我阿媽再負擔呢筆錢，所以繼續跟住佢哋，等佢哋畀錢擺平件事」，但最後對方反用他的信用卡付款，更叫他問母親借錢，令張善恒自覺很愚蠢。

張善恒憶述，以往幫兩名被告做「跑腿」，由他們「包養」，並言聽計從完成他們要求的事情，兩名被告常承諾「唔會有事，有人會解決到」。張強調自己從未犯法，但對於今次謀殺一事，經另外兩被告「不斷講錢」，最後被錢蒙蔽雙眼，「佢哋話做啦，你坐旁邊幫下手，就有錢收」。

張善恒哽咽道：「真係黐咗線，做到呢一步，如果當初唔係拉住阿J，而係推開劉錫豪，係咪唔會搞到咁大件事呢？我仲要蠢到跟住走去台灣，好戇居。」張又說，願意在重組案情時講出所有事實，還所有人交代、還死者家屬交代。聆訊下午繼續。

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