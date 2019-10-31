【禁蒙面法】民主派議員司法覆核開審　李志喜：萬聖夜將體驗執法難度 (15:33)

政府本月5日引用自「六七暴動」後未用過的《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》，24名民主派議員和社民連成員梁國雄早前申請司法覆核，高等法院今日（31日）由兩名法官林雲浩和周家明共同審理。代表泛民議員的資深大律師李志喜表示，今晚為萬聖夜，向來以面部彩繪和戴上面具等方式慶祝，認為今晚將會了解到執行《禁蒙面法》的難度，並稱特首憑《緊急法》完全繞過立法程序，制定隨時有法律效力的法例，形容《禁蒙面法》只是《終結者》的預告片。
申請人為24名民主派立法會議員，以及社民連成員梁國雄。答辯人為行政長官會同行政會議、警務處長及律政司長。
今日先由代表申請一方的資深大律師李志喜陳辭，他先引用英國最高法院裁定首相約翰遜暫停國會的決定屬違憲，並表示法律和政治的界線難以劃分，又稱今日為萬聖節，向來以面部彩繪和戴上面具等方式慶祝，認為今晚將會了解到執行《禁蒙面法》的難度。
李志喜指出，特首林鄭月娥早前為修訂《逃犯條例》一事道歉，並形容自己犯下不可原諒的錯誤，卻毋須問責，燃點香港的火種，同時加深社會對立。他又稱，假設特首接受其個人嚴重過失引致目前的社會動盪，而當中包括要求行政長官會同行政會議下台，導致頂層權力真空，特首大可視之為危害公安而訂立任何法例以作制止。
李志喜認為，法庭應關注《緊急法》具廣泛權力，賦予特首權力訂立任何法例，她形容法例的邪惡之處，在於特首可制定所謂的附屬條例，並可決定何時生效和廢除，當中不涉公聽會、公眾諮詢、立法會會議等，更導致市民承受被捕風險。
李志喜表示，特首可要求立法會主席召開緊急會議，而非繞過具透明度的立法程序，形容立法會非橡皮圖章，故立法會可能不通過法例的解釋並不能成為理由。聆訊下午續。
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