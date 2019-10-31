林鄭月娥：用儲備紓民困政府不會猶豫　禮賓府可借商界招待貴賓 (15:09)

她指出，商界對香港情況悲觀，零售、飲食業等數字響警號，財政司長已推出三輪紓困措施「撐企業、保就業」，支援中小企。她表示，相關措施可能會導致財政赤字，但香港有很強的儲備，政府使用財政儲備時不會猶豫，以推行及時、適當的措施刺激經濟，為民紓困。

她又呼籲各界一同反對暴力，令社會恢復秩序，與商界共同重建香港的國際形象；而她會與團隊研究社會深層次矛盾，亦會繼續與市民對話，不止希望香港回復平靜，更希望香港變得比以往更強，很快可以「擁抱彩虹」。

台下一名青年企業家表示，他有店舖在銅鑼灣、北角、元朗，受到催淚彈影響，因為政府經常定性示威為「暴動」，令他無法向保險索償；而政府提供協助中小企的計劃，門檻高、審批複雜，批出資助要很長時間，幫不到中小企即時的需要。林太回應稱，政府會研究如何改善措施。

有商界關心很多原本在香港舉行的國際活動取消、延期，或改地方，林太表示，除了「止暴制亂」，商界亦要維持日常的活動，政府會盡力吸引更多國際活動回到香港舉行，業界可向政府提供意見，例如希望政府舉行某些活動，在爭取舉辦某些國際活動時取得政府推薦，她甚至可以借出禮賓府讓商界設晚宴招待貴賓，展示香港好客之道。

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