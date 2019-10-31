裝修工蘭桂坊帶醉娃返寓所性交　認強姦罪候判 (14:57)

被告黃曉昇承認一項強姦罪，案件押後至11月22日，以待索取事主創傷報告後判刑及求情。控方指出，事主X與被告本身互不相識。

案情透露，X於2017年10月22日凌晨與朋友一起到蘭桂坊「Zentral」夜店消遣，X喝了許多酒，感到暈眩並嘔吐，及後被兩名男子帶離夜店。X當時醉酒及沒有意識，只記得被告最後帶她上的士，下一個畫面已經在牀上。X躺在牀上欲嘔吐，反遭被告喝斥，之後更非禮她私處。X阻止不果，最終先後被強姦兩次。

同日早上，X起牀發現自己與被告一同裸睡在牀。X離開單位時仍感暈眩，倒臥走廊約1小時，之後致電前夫求助，最終在前夫陪同下報警。

X隱約記得涉事單位位於葵涌安葵閣35樓，警方翌日在屋苑拘捕被告。被告在警誡下透露，他與X其中一名朋友相識，案發當日在夜店互相碰見，之後他帶X離開，X的朋友甚至將X手袋交給他，而他最終帶X返回自己寓所並進行性交，過程沒有使用安全套。惟被告強調，X與他性交是自願的。

經DNA鑑證，在X體內發現有屬於被告精液；毒理報吿顯示X體內沒有毒品或藥物含量。

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