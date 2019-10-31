防暴警闖屯門兆軒苑逼街坊跪地搜查　住客批如日軍向戰俘行刑 (12:12)

大批防暴警昨晚闖入兆軒苑逸生閣大堂，截停在場所有人，其間拘捕近20人。網上圖片顯示，當時警方要求所有人舉高雙手面壁下跪。逸生閣住戶曾先生昨透過大廈閉路電視目擊大堂情況，指警方當時拘留10多名較年輕的人，要求全體下跪，情景儼如行刑，質疑警方是侮辱市民，同時對警方擅闖私人屋苑感不滿。

兆軒苑順生閣住客梁先生強調兆軒苑是私人地方，曾聽聞警方不但擅闖逸生閣大堂，更曾登上高層單位搜捕，質疑警方漠視私有產權，加上強迫疑人下跪，形容防暴警猶如日軍對戰俘行刑，但保安室昨晚卻突然無人當值，質疑保安公司失職。

兩名住客翻看部分閉路電視片段後，梁先生稱當時逸生閣大門一直沒有關上，防暴警趁機闖入大廈，兩名保安僅站於一旁，未有上前核實警員身分及查問闖入動機，片段中未顯示防暴警曾上樓。梁先生引述保安經理指出，昨晚保安室因擔心安全而停止服務，警方闖入大廈時保安亦未有上報，現時因硬盤容量有限，只能提供部分片段供查閱。梁先生批評保安公司因怕危險而不派人當值的說法荒謬，目前所翻看的片段完結時，仍有大批防暴警聚集大堂，要求保安公司交代事件，並公開全條閉路電視片段。

至於東屋台，昨晚有兩名店內食客向門外防暴警跳舞，防暴警欲進入店內拘捕兩人，其間老闆娘及其胞弟要求警方提供搜查令，遭防暴警扯出店外按地制服拘捕，兩名食客被同樣方式帶出食肆，其後獲放行，食肆負責人目前仍未獲釋。記者今早再到東屋台了解，店內未見遭破壞，店內職員未有回應提問。