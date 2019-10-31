龍門冰室被宣傳公司要求取消免費學生餐　老闆：良心比賺錢緊要 (10:59)

反修例風暴持續多個月，網民紛紛把不同商戶分成黃藍兩派，以便用現金「懲罰」其支持的商戶，其中近月備受注視的龍門冰室，老闆張俊傑今早（31日）接受商台電目訪問時表示，自8月31日太子站速龍警員衝入港鐵車廂打人事件後，他開始於社交網站facebook表態，惟其後收到不少電話騷擾，例如有員工被罵、餐廳被斥「曱甴冰室」、接到假外賣訂單等。他說，餐廳提供的免費餐原意是想幫學生，所以不會計較包括飲品在內每月逾10萬元的開支成本。
張俊傑透露，龍門冰室9月初推出免費學生餐後，曾接獲宣傳公司來電，要求他取消優惠，並刪除有關帖文，指他會因此得失內地客人，惟他拒絕並回應說，若是為了內地人對餐廳的評價，會對不起自己及對大家的承諾。被問到會否擔心流失平日的內地食客，他說，「由得佢喇，若做返自己良心做嘅嘢，比起賺錢更緊要。」
對於其紅磡分店上周四（24日）清晨遭人闖入大肆破壞，櫥窗及店內玻璃被砸碎，張俊傑重申不會報警，他認為警方清楚餐廳立場，不會真心調查，又說自己再也不相信警察，因警方說的改進反令其錯誤行為變本加厲。他又提到當日餐廳遭破壞後，市民大排長龍光顧支持，「睇到自己都很感動，多謝大家！」
至於其他商店遭受破壞，他指出，示威者「割席」已經足夠，不需要破壞，質疑涉事蒙面者未必是年輕人，故不能把責任全歸咎示威者。
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