龍門冰室被宣傳公司要求取消免費學生餐　老闆：良心比賺錢緊要 (10:59)

相關報道：紅磡龍門冰室遭破壞搗亂 如常營業門外現人龍

張俊傑透露，龍門冰室9月初推出免費學生餐後，曾接獲宣傳公司來電，要求他取消優惠，並刪除有關帖文，指他會因此得失內地客人，惟他拒絕並回應說，若是為了內地人對餐廳的評價，會對不起自己及對大家的承諾。被問到會否擔心流失平日的內地食客，他說，「由得佢喇，若做返自己良心做嘅嘢，比起賺錢更緊要。」

對於其紅磡分店上周四（24日）清晨遭人闖入大肆破壞，櫥窗及店內玻璃被砸碎，張俊傑重申不會報警，他認為警方清楚餐廳立場，不會真心調查，又說自己再也不相信警察，因警方說的改進反令其錯誤行為變本加厲。他又提到當日餐廳遭破壞後，市民大排長龍光顧支持，「睇到自己都很感動，多謝大家！」

至於其他商店遭受破壞，他指出，示威者「割席」已經足夠，不需要破壞，質疑涉事蒙面者未必是年輕人，故不能把責任全歸咎示威者。

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