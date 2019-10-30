警反對11．2維園集會　劉頴匡譴責收窄集會自由將提上訴 (23:38)

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通知書指出，自今年6月起，劉頴匡和多個不同團體曾就相同或類似目的在香港各處舉辦公眾集會及遊行，但在集會遊行期間或結束後，相關地點及其附近一帶的道路，屢次有參與者、市民、記者及警務人員因衝突或暴力事件而受傷。

通知書續指出，今次擬舉行的公眾集會地點十分接近容易受衝突或暴力事件影響的高風險建築物，如發生暴力衝突事件，會嚴重影響市民及旅客的人身及財產安全。再者，區內有不同政府及私人建築物包括北角政府合署、香港海關總部大樓、廉政公署總部大樓、北角警署及政治團體辦事處，均有可能成為示威者的衝擊目標。

劉頴匡發新聞稿表示，以往民間籌辦多次遊行時，警方都會建議改於維園集會，表達訴求，但今次民間已經依照警方建議，仍被禁止，更見警方不可理喻。

他續說，維園已經是距離政總、警總等重要建築物最遠的集會地點，多年來亦是和平集會的舉辦場地，反問「如果連維園都高危，到底香港還有甚麼地方不是高危，可以集會？」他認為警方必須解釋。

他指出，警方在通知書中，首次援引當日有其他人申請於其他地區集會為由，禁止主辦方的集會。然而，警方事前並未向申請人查詢有關集會之間的關連，亦沒有給予申請人機會解釋，就直接禁止，顯然違反程序公義。

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