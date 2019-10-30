港鐵報警　指輕鐵天湖站銀座站路軌遭切割破壞 (22:56)

港鐵指出，最新一宗於今午（30日）約2時半發生，輕鐵工程人員於天湖站附近進行例行路軌巡查期間，留意到近2號月台（往屯門/元朗方向）的一段路軌面上有一個切割痕迹，長約7厘米、闊度約1毫米、深度約8毫米。工程人員經檢查後，確定該路段可以正常安全行車。為審慎起見，工程人員亦以鋼板作臨時加固，並於今晚再作詳細檢查及跟進。工程人員留意到該割痕在形狀及切口等徴狀，明顯是用工具切割而成。

另外，上周五（25日）銀座站附近亦懷疑有路軌遭惡意破壞，港鐵當日已報警。一名休班港鐵人員在銀座站一號月台（往天逸方向）近車頭位置的一段路軌上發現疑似有一條裂紋，工程人員到場後確認路軌有一個切割痕迹，長約7厘米、闊度約2毫米、深度約7毫米，同樣地，該割痕在形狀及切口等徴狀，明顯是用工具切割而成。當時進行了臨時加固，不影響輕鐵服務，工程人員在當晚收車後已跟進。

港鐵強調，若路軌受到破壞，有可能危及鐵路的安全運作，甚至可能引致出軌等嚴重事故，對乘客及港鐵人員的安全構成重大風險。對於輕鐵路軌接連懷疑被惡意破壞，港鐵對此等非法行為予以強烈譴責，已報警處理，亦會追究破壞設施者。

其他報道：數碼港率10本地初創企業赴泰國尋投資者

其他報道：海洋公園取消明日「哈囉喂全園祭」

其他報道：【交通消息】港鐵太子站明午2時關閉中環站9時關閉 各線明晚11時收車