數碼港率10本地初創企業赴泰國尋投資者 (22:24)

數碼港周一（28日）起率領10間本地初創企業，到泰國曼谷參加數位科技博覽會「Digital Thailand Big Bang」。數碼港另與泰國合作伙伴、支援初創企業發展的InnoSpace合作舉行演示日，安排5家泰國及5家數碼港初創企業，與世界各地投資者作一對一的商業配對，數碼港表示，希望為本地初創企業開拓東南亞市場。
數位科技博覽會「Digital Thailand Big Bang」由泰國數碼經濟及社會部主辦，於周一（28日）至明日（31日）舉行。而數碼港在博覽會亦設有專區，讓從事金融科技、人工智能、大數據、物聯網及醫療保健等的園區公司展示產品。
研發「骨傳」智能語音戒指的Origami Labs今年亦有隨團，公司創辦人及首席營運總監梁嘉尉稱，今次有機會接觸到來自航空、酒店及物業管理公司的投資者。
另外，數碼港與泰國InnoSpace合辦InnoSpace Cyberport演示日，為兩地初創企業提供平台，向多間泰國大型企業包括盤谷銀行（Bangkok Bank）、泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）、泰國釀酒（Thai Beverage）進行投案（Pitching）。
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