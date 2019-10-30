數碼港率10本地初創企業赴泰國尋投資者 (22:24)

數位科技博覽會「Digital Thailand Big Bang」由泰國數碼經濟及社會部主辦，於周一（28日）至明日（31日）舉行。而數碼港在博覽會亦設有專區，讓從事金融科技、人工智能、大數據、物聯網及醫療保健等的園區公司展示產品。

研發「骨傳」智能語音戒指的Origami Labs今年亦有隨團，公司創辦人及首席營運總監梁嘉尉稱，今次有機會接觸到來自航空、酒店及物業管理公司的投資者。

另外，數碼港與泰國InnoSpace合辦InnoSpace Cyberport演示日，為兩地初創企業提供平台，向多間泰國大型企業包括盤谷銀行（Bangkok Bank）、泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）、泰國釀酒（Thai Beverage）進行投案（Pitching）。

其他報道：海洋公園取消明日「哈囉喂全園祭」

其他報道：【交通消息】港鐵太子站明午2時關閉中環站9時關閉 各線明晚11時收車

其他報道：【Emily Online】CY想申請做記協會員？