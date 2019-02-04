青年踩國旗丟落河判社服令　梁振英：判決惹全國公憤　大狀：梁不算藐視法庭 (22:45)

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對於有關帖文會否構成藐視法庭，司法機構回覆本報查詢時表示，不評論個別意見和案件，但重申法官及司法人員依法處理案件，確保司法公正；若有人對判決不滿意，可透過上訴機制處理。另律政司表示，正研究裁判官的理據和主控官報告，再決定是否跟進。

大律師陸偉雄說，梁振英的言論不構成干預或藐視法庭，因該案已判決，人人享言論自由評論，不會因其背景削弱言論自由。陸偉雄認為，律政司考慮會否就判刑覆核或上訴時，有其自身法律考慮，不會因輿論壓力，甚至是「政治家言論」影響。

陸大狀表示，現沒有機制處理公眾人士評論判決，但強調並非毋須就言論負責任，陸大狀舉例，過往有人於判刑後對法官不敬，甚至作人身攻擊，則「出問題」。

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