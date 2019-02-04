運房局倡NGO過渡房屋每伙最高可獲55萬元資助 (22:55)

運房局文件表示，截至今年9月，由不同非政府機構營運的過渡房屋單位，共有約620個。由於現時非政府機構需開闢經費，以支付過渡房屋工程費用，在財政及技術方面超出他們能力，為促成非政府機構推行更多過渡房屋，政府認為有需要增加財政資助，支援非政府機構在官地或私人土地推展過渡房屋。

當局稱，有關資助可用於地盤平整及改善斜坡工程、搭建臨時構築物、鋪設污水渠或排水管、裝設消防裝置或無障礙設施，或在住宅單位進行基本裝修等，申請者可分階段申請資助，即同一個過渡房屋項目，可提交多項資助申請，其中由空置住宅改裝作過渡房屋，每個單位最多資助20萬元，若在空置土地搭建臨時構築物，以及在非住宅樓宇內提供過渡房屋，每個單位最多資助55萬元。

當局並成立一個評審委員會，協助審核申請和監督資助計劃推行，委員會主席由運房局副局長蘇偉文出任，成員包括相關決策局及部門代表，以及由運房局長委任的非官方委員；而每個過渡房屋項目營運須不少於3年，若少於3年，當局提供的財政資助或會較少。當局指出，為確保過渡房屋項目按照施政方針推展和營運，申請者需提交建議書，列明每個過渡房屋單位的租金水平、租賃期、申請資格等，當建議書獲評審委員會批准後，申請者將受協議規限，並需按協議管理和營運過渡房屋項目。

當局並建議開設一個為期5年的首長級丙級政務官職位，以監督整項資助計劃，並為過渡房屋專責小組提供政策支援及督導，任期至2025年3月31日。

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