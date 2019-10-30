市民聚集大興行動基地外　警制服食肆負責人進內拘捕兩人 (23:59)

【23:41】防暴警在良德街、良運街舉藍旗，要求聚集的市民離開。大批防暴警由大興行動基動沿良運街向輕鐵建生站推進。

【23:35】防暴警在海麗花園外制服拘捕數人。

【23:30】大批防暴警再度抵達良德街及良運街一帶。

【23:26】多輛警車駛出大興行動基地。一批示威者再次破壞龍門冰室。

【23:17】百計市民繼續聚集在建生邨商場對出十字路口的行人路，並高叫口號。

【23:07】東屋台老闆黃先生表示，其妻子及妻子的弟弟被警方拘捕，他在家中看到電視直播，即時趕到餐廳，他也未知發生何事。

【23:00】東屋台男女負責人及兩名食客被拘捕，押上警車。

【22:57】屋苑平台有人把雜物擲到街上，警方向平台發射胡椒球彈。

【22:53】防暴警再度舉起藍旗，指盈豐園外聚集的市民非法集結。

【22:48】防暴警驅散在食肆對面馬路聚集的市民，並舉起藍旗。

【22:45】防暴警把東屋台男女負責人拉出食肆門外，按在地上制服，用索帶反綁雙手，然後強行進入食肆內，把另外兩名男女帶出食肆。

【22:40】防暴警要求進入良德街日式食肆東屋台，拘捕數名市民，食肆負責人拒絕讓警員入內。大批市民隔馬路指罵警員。

【22:35】防暴警再在良德街近盈豐園拘捕數名男子。警方又在兆軒苑逸生閣大堂押解多名市民離開。

【22:26】警員再把多名市民由建生商場押上警車。4輛警車已坐滿警員及被捕市民。

【22:17】警方在輕鐵建生站旁把最少10名被捕市民押上警車，當中包括兩名少女。

【22:13】警方在良運街再舉藍旗，並持長槍警告聚集的市民。

【22:05】警員再度在大興行動基地外舉藍旗警告。警方沿良運街及良德街不斷截查市民。建生邨商場內有數人被警員反綁雙手，坐在地上。輕鐵建生站外有警員發射胡椒球彈。

【22:03】大批防暴警進入兆軒苑逸生閣，在大堂截查多人。

【22:00】港鐵表示，由於有公眾活動進行，輕鐵服務505線改道，將不停建生站至兆康站；615線及615P線改道，將不停青松站至新圍站。

【21:55】防暴警進入建生邨商場，截查商場內的市民，引起大批市民不滿。

【21:44】防暴警再次由大興基地走出，驅散附近聚集的市民，並把最少4人制服按在地上。

【21:29】屯門於本周一（28日）傳出疑為催淚煙的不明氣體，引發區內多人不適，有網民發起晚上到警方大興行動基地要求交代。今晚（30日）約100名市民在行動基地對面聚集，至晚上約9時，人稱「大波man」的「忠義民團」石房有率領五六十名撐警人士到場，部分戴口罩，石房有持揚聲器高叫「支持警察 嚴正執法」、「香港曱甴，時代垃圾」。

數名響應網民號召包圍警署的市民走到撐警人士面前互相指罵，石房有指記者為何不拍攝「暴徒」，有撐警人士拍打記者相機，並以電筒照射記者。

數名防暴警員從警署走出，並舉藍旗警告，指在場人士非法集結。撐警人士退到防暴警背後，並陸續散去。約15分鐘後，警方退到行動基地的水馬後。

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