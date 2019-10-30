4青年涉破壞油塘站　投訴警犬隊威嚇下被迫交手機密碼 (20:31)

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4名被告依次為學生曾慶彰（男，18歲）、裝修散工許偉飛（男，22歲）、專上學院學生麥家浩（男，17歲）及外賣速遞員李漪澄（女，19歲）。控罪指出，4人涉於今年9月2日無合法辯解而一同串謀損壞港鐵油塘站的財產。另李漪澄涉於同日在鯉魚門廣場2樓6 號樓梯間藏有一柄槌，被加控一項管有攻擊性武器罪。

4名被告今透過律師投訴，指被警方威嚇下交出手機密碼。警方曾出動警犬隊威嚇首被告、次被告及第三被告，首被告的代表律師補充，警員帶同警犬要脅首被告說：「隻狗未食早餐，再嘈搵狗咬你。」

辯方亦指出，次被告、第三被告及第四被告曾被警方毆打，警方更於第三被告面前毆打次被告；第四被告在搜身時被要求提供手機密碼，她拒絕後被打右膊。

次被告的律師亦表示，警方稱次被告為「曱甴」，在錄影會面前不允許次被告見律師，及後威嚇被告別向代表律師「亂講嘢」。

署理主任裁判官徐綺薇問，為何不在上次提堂時提出設訴，辯方續稱，前一名律師於首次提堂後才得悉有關情況，指次被告被威嚇至「話比律師聽都唔敢」，該律師得悉後角色有變化，故轉換律師團隊。

裁判官按控方要求將案件押後，讓控方索取檢驗報告及律政司指引。4人獲准繼續保釋，宵禁令推遲至晚上11時開始。

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