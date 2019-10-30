中學生被控非法集結打架　投訴警署黑房內被毆10多分鐘 (20:10)

網民10月18日發起各區中午快閃集會遊行，一名中學男生在牛頭角疑不滿有人拍攝示威者樣貌，雙方爭執，一名六旬漢調停不果反陷入打鬥，男生事後被控以違反《禁蒙面法》、普通襲擊及非法集結等4項罪名。中五生今（30日）在觀塘裁判法院再提訊，辯方投訴稱，被告被帶回警署後，於一漆黑房間被不知名的人毆打10多分鐘，須留院4日；首度提堂後有人在其學校騷擾和拍攝被告。
報稱中學生的被告徐俊傑（18歲），被控參與非法集結、在身處非法集結時使用蒙面物品、在公眾地方打鬥及普通襲擊罪。4項控罪指出，被告於今年10月18日於牛頭角道玉蓮臺地下戴着黑色口罩參與非法集結；另與一不知名男子參與非法打鬥及襲擊男子吳耀華（66歲）。
另外，署理主任裁判官徐綺薇拒絕被告離港，以讓他12月前往台灣參加球類比賽，亦駁回辯方要求取回被告手機資料的申請，但批准被告繼續保釋外出，並把宵禁令推遲至晚上11時開始。案件押後12月16日再訊。
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