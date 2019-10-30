中學生被控非法集結打架　投訴警署黑房內被毆10多分鐘 (20:10)

報稱中學生的被告徐俊傑（18歲），被控參與非法集結、在身處非法集結時使用蒙面物品、在公眾地方打鬥及普通襲擊罪。4項控罪指出，被告於今年10月18日於牛頭角道玉蓮臺地下戴着黑色口罩參與非法集結；另與一不知名男子參與非法打鬥及襲擊男子吳耀華（66歲）。

另外，署理主任裁判官徐綺薇拒絕被告離港，以讓他12月前往台灣參加球類比賽，亦駁回辯方要求取回被告手機資料的申請，但批准被告繼續保釋外出，並把宵禁令推遲至晚上11時開始。案件押後12月16日再訊。

逃犯條例 相關報道：

【Emily Online】淘寶預售「光頭警長」模型公仔 港網民關注「有冇跟埋委任證」

李家超：公開警方《程序手冊》會影響警隊有效運作

林鄭：貿易糾紛社會動盪損港經濟 恢復平靜後會檢討解決深層次問題