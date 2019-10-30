【Emily Online】CY想申請做記協會員？ (19:58)

CY話涉事女記者「原來沒有傳媒機構的固定工作，只是自稱freelance（失業或半失業？），前一日才向記者協會renew會員證（葉嘉雯自己在電台節目中表白）的人也是記者，也可以帶備道具，大模大樣到警察總部干擾記者會的進行，哪在示威暴動現場的品流複雜就可見一斑了」。

記協反駁「自由身記者從來都是傳媒行業重要的組成部分」，而將自由身記者形容為「只是自稱freelance（失業或半失業？）」，係貶低各行各業自由身工作者。涉事女記者正係按記協程序，以佢喺各大國際傳媒包括CNN同半島電視台等工作證明，先可以拎到記協會員證同記者證。

記協歡迎CY好似涉事女記者一樣申請會員證同記者證，只要CY提供佢以新聞工作為主要收入來源嘅證明；如果CY自稱自由身新聞工作者，就要提供服務傳媒機構工作證，以及近一年新聞作品，咁記協就會按程度處理申請。

CY又話「我們很想尊重記者，也很想記者尊重自己」，記協就回應「記者素來自重，人必自侮而後人侮之」。

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