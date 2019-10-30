警方公布萬聖節交通安排　蘭桂坊明午2時起封路 (19:00)

另外，由明晚7時至後日上午6時，封閉介乎德己立街與閣麟街的士丹利街、介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街、介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街、介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街、介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中、介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街、安蘭街、介乎花園道與雪廠街的下亞厘畢道，以及介乎上亞厘畢道與下亞厘畢道的未命名道路。

此外，士丹利街近德己立街、安蘭街、介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街及上亞厘畢道路旁停車位，將於明日下午2時至後天上午6時暫停使用。

警方昨（29日）稱得悉有團體在網上呼籲於明日萬聖夜於港島舉辦集會及遊行，呼籲市民盡量避免到有危險的地方，並會在有需要時封閉部分道路。

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