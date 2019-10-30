屯門衝突防暴警按密碼入寶怡花園　一保安涉失職被停職 (18:48)

【18:15】屯門於本周一（28日）傳出疑為催淚煙的不明氣體，引發區內多人不適，大批市民到網傳氣體來源的警方大興行動基地要求交代，最終演變成大規模警民衝突，大批防暴警員更曾兩度進入該區的私人屋苑寶怡花園內搜捕，保安公司稱警員曾自行按密碼進入屋苑，亦有職員未有跟從公司內部指引，正被停職。而當日被捕的寶田區候選人張贊華則於今午（30日）4時許獲准保釋。

於周一衝突中，防暴警施放催淚彈驅散示威者時，曾把催淚彈射上附近民居，包括寶怡花園平台，有住戶窗戶被擊碎，防暴警及後進入寶怡花園平台搜捕，引起居民不滿。寶怡花園的保安公司啟勝近日貼出告示，指防暴警於未知會保安情況下，自行按密碼進入屋苑，其後另一批防暴警則因有職員未跟從公司內部指引，於未了解對方意圖及核實身分下，容許非住戶進入屋苑範圍，涉事職員已即時停職並接受內部調查。

本報正向啟勝及警方查詢。

另外，寶田區候選人張贊華當日亦身處衝突現場協助街坊疏散時，遭防暴警制服在地上拘捕，扣留至今午約4時才獲准保釋。據稱，事發時有街坊遺失眼鏡，張回頭執拾時突然遭防暴警以非法集結罪名拘捕，獲准保釋後，需於區議會選舉投票日後再報到。寶田區另一候選人為實政圓桌蘇嘉雯。

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