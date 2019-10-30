產女後申休假外宿陪女兒被拒　外傭稱侵行動自由提司法覆核 (18:30)

申請人依次為Yvette Dingle Fernandez及其女兒Eloisa Valerie Fernandez；答辯方則為勞工處長及入境處長。

申請書指出，Yvette去年5月起來港當家傭，同年12月發現懷孕，預產期為今年7月。Yvette至今年5月口頭通知僱主羅慧然（譯音）懷孕一事，僱主遂告訴Yvette，基於現行法例及勞工合約，她放產假時不得外宿，以及不可帶女兒到僱主位於上水的寓所寄居，意味Yvette跟初生女兒必須分開居住。

Yvette先後查詢勞工處及入境處，處方回覆，按現行法例及勞工合約她必須依僱主指示行事，放產假時不得外宿，而菲傭中介人更通知Yvette，若她外宿，中介將上報有關當局。

Yvette留意到，經家傭匡扶中心（HELP）協助，勞工處有權豁免相關留宿規定，遂寫信至處方尋求豁免。惟處方指僱員無權單方面決定留宿與否，基於僱主及僱員之間沒有共識終拒絕豁免。其後Yvette先後透過勞資審裁處及平機會向僱主索償，案件至今仍未完結。

申請方認為，留宿規定只能適用於僱員工作的日子，若他們休假時也須遵守規定，則違反《香港人權法案條例》賦予的行動自由，另外留宿規定亦侵害Yvette母女過家庭生活的權利，以及Yvette女兒作為兒童受保護的權利，違反《國際兒童公約》及國際勞工組織制定有關產假的條約。

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