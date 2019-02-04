2017年癌症新症3.3萬宗　前列腺癌按年增17.2% (17:45)

2017年首五大常見癌症維持不變，仍是大腸癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌和肝癌。同年癌症死亡人數達14,354，佔全年死亡人數31.3%，癌症仍為本港頭號殺手。死亡個案中，肺癌佔最多，達27.1%，其次是大腸癌、肝癌、乳腺癌和胰臟癌。

癌症資料統計中心總監黃錦洪指出，新症按年升5.1%，是2009年後新高，較過去10年平均每年升幅3.1%為高，當中升幅最高的是前列腺癌，該症由25年前每年約200宗升至現時年逾2000宗。黃錦洪指出，相信與診斷技術愈來愈高、市民認知提高有關，但確實原因未知，至於是否社會中存在風險因素正增加，仍需要觀察多幾年和研究。

相較2012至2016年數字，2017年大腸癌65至69歲組群的病發率由每10萬人有207人，升至254人，升幅達20%。黃錦洪相信與衛生署與2016年9月開始推出大腸癌篩查計劃有關，但仍待連同衛生署計劃的數據作進一步分析。

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