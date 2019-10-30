教聯會調查：15%受訪教師稱學校沒舉行國慶活動 (17:05)

教聯會分別收回66名中學教師、78名小學教師及60名幼稚園教師的問卷。結果顯示，56%受訪教師稱今年學校有國慶節升旗禮，較去年的79%下跌；50%稱學校今年有唱國歌活動，比去年60%下跌。

國情教育方面，64%受訪者稱學校會組織學生到內地參觀訪問。雖然此為最多學校進行的國情教育活動，但仍比去年的70%下跌。因應近日社會氣氛，21%受訪者稱學校有計劃減少國情教育活動，當中57%稱將減少內地交流考察團。

教聯會副主席胡少偉形容，今年是特別的一年。他估計，部分學校對舉辦相關活動有不同憂慮，如擔心引起學生情緒或教師籌備過程未有共識。教聯會建議政府加強支援學校，事前定出策略及撥出資源支持學校籌辦慶祝國慶活動，以及加強學生國情教育學習。

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