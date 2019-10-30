【石棺藏屍案】第三被告：另兩被告先後欲迷魂打暈事主偷錢 (16:02)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

控方播放第三被告張善恒的警誡錄影會面。張善恒表示，2015年10月31日在蘭桂坊萬聖節派對認識另外兩名被告，聽聞首被告是有錢人，「想黐金糠」與對方交談。其後，首被告向他介紹跨國犯罪組織「There」，表示完成簡單工作可獲獎金，例如當時任職港鐵站務主任的張善恒，在港鐵電腦插入USB取得資料後，可獲分數千元獎金。

張善恒憶述，首被告自稱是「There」排「Top 4」，希望另起爐灶開設組織「M」，首及次被告有「M」紋身，並邀請張善恒加入。其後，首被告聲稱認識兩間財務公司內部職員，建議張善恒去借錢，首被告通知職員篡改資料後，他便不用還錢。張善恒在2015年11月曾兩度借錢，每次金額約7萬元，張善恒獲取其中數千元，其餘過數予首被告，而首被告當時說，會用該些錢幫他投資，亦會替他還錢，張善恒補充，「當時唔知佢未還錢」。

張善恒於2016年2月底首次見事主，首被告與事主傾談價值逾億元的海外房地產項目，事主希望向首被告借錢，項目完成後再分紅。數日後，3名被告與事主飲酒，張善恒見到次被告趁事主不在時，在其酒杯落藥，但事主沒有飲酒。張善恒事後知悉，次被告想迷魂事主，取其錢財。

案發日凌晨，首被告「覺得阿J準備呃佢錢」，質疑早前傾談的房地產項目造假，建議在觀塘海旁倒可樂到事主身上，次被告在附近廁所埋伏打暈事主，再偷走其財物，但3人視察環境後發現該處「天眼」太多，終放棄計劃。

3人折返案發單位後，次被告主動提議「隊冧佢（事主）」，首被告稱事主同屬「There」組織成員，「阿J手上有組織好需要嘅資料，怕阿J會呃返There」，故殺死事主可獲組織分2000萬美元。次被告則附和「殺啦，無理由唔殺」，並說「上次支迷暈水要幾千元，今次再拎唔到錢，比唔到交代嗰邊嘅人」，終展開殺人計劃。事主其後在單位遭次被告襲擊及以「哥羅芳」掩口，第三被告負責纏住事主，不讓他反抗，最終事主雙眼向上、下巴無力張合，首被告拍下其死狀予「There」組織，以證實殺死事主獲取獎金。

張善恒表示，3名被告及「小草」何菱瑜事前均有討論如何從事主身上偷錢，原打算在涉案單位「整暈」事主，再移師其他地方殺人。第三被告僅同意弄暈事主，「唔會賺殺人、傷人錢」，其他人將事主搬至石澳，再殺害他；次被告則要求另外兩名被告制訂計劃，他負責「郁手」；小草亦有參與討論埋屍地點，例如斬件放入骨灰龕。

案發日，張善恒在涉案單位與事主傾談房地產項目，次被告從後襲擊事主，事主大叫「X你老母，會死人㗎」，次被告繼續揮拳及以沾有類似「哥羅芳」的布掩口，張善恒曾勸說「會死人㗎」，但不獲理會，事主終在單位死亡。

張善恒被問及得知事主死後為何不報警，張回應「我好驚，佢哋話有辦法令我無事，咁有事同無事之間，梗係揀無事」，終妥協一同處理屍體。

張善恒說，小草知道石棺中藏有事主屍體，她亦答應潛逃台灣，並知道首被告喜歡她，形容是「包養她」，但兩人沒有性關係。聆訊明繼續。

其他報道︰馬道立：未來領袖要學習包容尊重妥協

其他報道︰施藥迷姦女網友 男護士囚7年4月

其他報道︰28歲男子涉中大迎新營非禮兩女新生 有證物含被告DNA