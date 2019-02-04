【光復屯門公園】涉藏改裝傘少年不認罪　警員承認沒警誡下問話　官裁表證成立 (19:38)

他又指出，在少於36米的距離內，若把雷射筆定點射向眼睛，並維持0.25秒，眼部就會受傷；辯方律師問到，若然雷射筆偏離目標一度（1°），會造成多遠的距離偏差，他即場計算為62.8厘米。

3名控方證人作供後，署理總裁判官蘇惠德裁定少年兩項控罪表面證供成立。

辯方資深大律師彭耀鴻隨即提出把其中一段錄影口供及其謄本剔除，表示警方當時沒有向少年警誡，違反相關指引，並無合理解釋。彭耀鴻續指出，法庭無法肯定少年自願作供，因為他案發時只有15歲，獨自一人被捕。

惟蘇官表示，考慮到該段錄影的環境及少年的年紀，認為他在自願下作供，因此法庭接納證供呈堂。少年亦須就控罪答辯。

彭大狀表示被告不會自辯，辯方亦不會傳召任何證人。蘇官將聆訊押後至11月1日續審，再作陳辭，其間少年繼續還押。

【15:41】9．21「光復屯門公園」示威中，涉案時15歲少年疑被搜出經改裝的長傘、行山杖及「雷射筆」，他本月初滿16歲。他早前否認管有適合作非法用途的工具罪及《公安條例》下在公眾地方管有攻擊性武器罪，今（30日）於西九龍裁判法院少年庭應訊。兩名警員作供承認，即場截停少年及在現場錄影少年問話時均沒有作警誡，亦沒有讓少年的家長陪同，辯方在庭上表明反對將口供呈堂。

控方今修訂控罪內容，刪去「管有一瓶有氣味及強烈酸性的不明液體」一句。新控罪指出，被告今年9月21日在屯門站公共交通交匯處，管有一支發出綠色光線的「雷射筆」，以及藏有經改裝的雨傘及行山杖。雙方承認事實指出，少年案發時被搜出長傘、行山杖、雷射筆、面罩、索帶等共25件物品。

代表少年的資深大律師彭耀鴻表示，警方問話前並無警誡，少年亦無家長陪同，故反對把口供呈堂，裁判官決定以交替程序舉證。

控方傳召警員18688作供，他表示，當時有30多人聚集，少年在防線前徘徊，被截停及搜出涉案雨傘和行山杖。警員在庭上示範，打開該傘後把手柄推向傘蓬，尾部露出47厘米長的傘骨。他問少年「點解把遮係咁」，少年指「爛咗」。案發時警員曾開傘，夾在傘中的行山杖即跌出來。

在辯方質問下，警員承認查看少年身分證時沒留意其年齡。律師問警員有否留意查問疑犯指引的作用，警員稱「唔知道」，其後表示明白在可行情況下，要讓16歲或以下的人在家長陪同下被問話。

被問到拘捕少年時為何不作警誡，警員稱「要視乎情況」，其隊伍負責守護防線，當時已通知刑偵人員到場，警誡工作應交給他們。

另一警長49749作供時，庭上播放少年被他搜查問話的片段，片中少年的雨傘、索帶等被放在地上，警長逐一查問物品的用途，少年只回應部分問題。警長供稱拘捕後的警誡工作應由「crime team」負責，這是警隊自6月9日遊行以來的分工。聆訊下午繼續。

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