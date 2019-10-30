【光復屯門公園】涉藏改裝傘少年不認罪　警員承認沒警誡下問話 (15:41)

控方今修訂控罪內容，刪去「管有一瓶有氣味及強烈酸性的不明液體」一句。新控罪指出，被告今年9月21日在屯門站公共交通交匯處，管有一支發出綠色光線的「雷射筆」，以及藏有經改裝的雨傘及行山杖。雙方承認事實指出，少年案發時被搜出長傘、行山杖、雷射筆、面罩、索帶等共25件物品。

代表少年的資深大律師彭耀鴻表示，警方問話前並無警誡，少年亦無家長陪同，故反對把口供呈堂，裁判官決定以交替程序舉證。

控方傳召警員18688作供，他表示，當時有30多人聚集，少年在防線前徘徊，被截停及搜出涉案雨傘和行山杖。警員在庭上示範，打開該傘後把手柄推向傘蓬，尾部露出47厘米長的傘骨。他問少年「點解把遮係咁」，少年指「爛咗」。案發時警員曾開傘，夾在傘中的行山杖即跌出來。

在辯方質問下，警員承認查看少年身分證時沒留意其年齡。律師問警員有否留意查問疑犯指引的作用，警員稱「唔知道」，其後表示明白在可行情況下，要讓16歲或以下的人在家長陪同下被問話。

被問到拘捕少年時為何不作警誡，警員稱「要視乎情況」，其隊伍負責守護防線，當時已通知刑偵人員到場，警誡工作應交給他們。

另一警長49749作供時，庭上播放少年被他搜查問話的片段，片中少年的雨傘、索帶等被放在地上，警長逐一查問物品的用途，少年只回應部分問題。警長供稱拘捕後的警誡工作應由「crime team」負責，這是警隊自6月9日遊行以來的分工。聆訊下午繼續。

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