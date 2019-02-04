【6‧12衝突】陳肇始：警3公院拘5傷者　醫管局正改善急症室資訊系統私隱風險 (15:05)

公民黨立法會議員郭家麒今日於立法會會議上關注6‧12衝突中於急症室被捕人數及醫管局的「急症室資訊系統」保安問題等。陳肇始以書面答覆表示，截至本月17日，警方就6‧12衝突分別於伊利沙伯醫院、仁濟醫院及廣華醫院拘捕共5人，年齡介乎22至29歲，涉及與暴動有關罪行。

陳肇始指出，醫管局的「急症室資訊系統」為內部系統，並沒有與任何醫管局以外機構的電腦系統有聯繫或連接，並只限擁有相關權限的醫管局職員進行查閱，任何非醫管局人士無權登入相關系統。

她強調，公立醫院有既定機制處理執法人員索取病人資料的要求，所有醫管局和公立醫院的員工，都必須嚴格遵守有關個人資料私隱和取閱權限的守則，如有違規或發現未有根據保護病人私隱守則處理資料，醫管局會作相應的人事跟進程序。

她表示，醫管局於6月底成立的專責小組，已審視臨牀資訊系統在保障病人私隱及前線運作方面的保安風險，醫管局正作改善，包括強制使用個人帳戶登入、加強帳戶使用情況的可追蹤性和問責性、加強電腦及顯示屏幕的私隱保障措施等。

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