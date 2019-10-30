記協指警妨礙採訪提覆核　法官考慮部分議題明年3月審 (14:44)

申請人為香港記者協會，答辯人為警務處長和律政司長。法官周家明指出，記協主要就警方有責任配合傳媒採訪、沒展示警員編號，以及政府未能設立有效的調查機制的議題申請覆核。周官認為，第二及第三項議題可連同其他涉及警員無展示編號的司法覆核，排期於明年3月27至28日，以合併聆訊方式審理。

周官又指出，首項議題涉記協大量對警方的指控，惟法庭不可能獨立審視每宗事件，否則將花上數年時間處理，認為法庭可在原則上裁斷，警方是否有責任配合記者的採訪工作，以及當中的限制和範圍等。

代表記協的資深大律師戴啟思同意法庭可在原則上作裁斷，並以記協提出的指控作參考。他又指出，記協就警方新設立的「行動呼號」安排提出查詢，以了解新呼號是否易於閱讀、理解和辨識。

律政司一方回應稱，「行動呼號」的議題與案件的證據有關，認為毋須於今日聆訊中處理，又指個別作出指控的記者，可向投訴警察課或監警會投訴，記協亦可考慮以私人訴訟方式提出索償，認為司法覆核並非合適的處理方式；假如法庭信任由申請方提出、涉13名記者提出的指控，答辯方亦將提出他們一方的版本。

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