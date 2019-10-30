施藥迷姦女網友　男護士囚7年4月 (14:35)

男護士楊贊霖（32歲）被控強姦、施用藥物以獲得或便利作非法的性行為共兩罪。辯方求情稱，被告坦白認罪，為事主所受影響致歉，而事件亦毁了他的人生，承諾出獄後努力改過自身，而被告母親最近發現有心臟問題，望法庭輕判。辯方另呈上多封求情信，由被告母親及朋友撰寫。

法官杜麗冰表示，案件令人傷感，被告母親求情信十分感人，被告生於單親家庭，以往孝順、生性善良，為家中經濟支柱，2014年成為註冊護士，其後就讀中大有關公共衛生的碩士課程，認同本案行為不符合其性格。被告之前沒有案底，本案毋庸置疑會催毁被告的事業和人生，並為他的家庭蒙羞，亦令親友十分失望。

法官強調，本案罪行十分嚴重，被告從內地賣家購買「乖乖水」，向提子汁落迷姦藥，供女網友飲用後陷入半昏迷，被告再帶她上賓館，沒有戴安全下強姦對方。女網友深信被告是朋友，但被告冷血地施用藥物迷暈對方，法庭有責任保護市民免遭他人施藥及乘機「搏懵」，須判處阻嚇刑罰，向社會說明該些行為會招致嚴重後果。法官就兩項控罪分別以8年及6年為量刑起點，考慮他認罪扣減刑期，部分刑期同期執行，終判囚7年4個月。

法官最後引用事主影響報告指出，她有一段時間深受困擾，不時憶起此段恐怖經歷，但現時情況好轉，逐漸走出陰霾，生活回復正常。法官寄語被告不要重犯，在獄中把握時間改善自己，出獄後回報母親，彌補她在此事承受的心傷。

另外，男醫護助理陳衍韶（33歲）涉協助楊贊霖帶女網友上賓館及目擊強姦過程。他否認一項協助或唆使強姦罪，陪審團早前裁定他罪名不成立。

其他報道︰28歲男子涉中大迎新營非禮兩女新生 有證物含被告DNA

其他報道：李嘉誠兩億救中小食肆 每間派6萬 料逾3000店受惠 「與香港人共勉」

其他報道：哽咽稱倘陳彥霖校內「有事」 必引咎辭職 知專院長現身課堂 主動詳談未釋