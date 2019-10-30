【知專女生浮屍】知專再遭破壞　大批警員一度校外戒備 (14:52)

【14:50】有3名知專職員上前向警員查詢到場原因，但不獲回應，知專保安稱校方沒有報警，不清楚警員為何到場。約20名身穿防暴背心、手持盾及長槍的軍裝警員退回警車上。

【14:33】知專外有數十名穿上裝備的軍裝警員戒備，當中有人手持長槍。

【14:18】下午2時14分，有黑衣人撬開7樓電腦室門鎖，入內破壞設施，又在另一課室門外噴上「快交CCTV」字樣。現時約13名黑衣人於校園各樓層遊走，當中有人戴上手套，手持滅火筒或鐵枝，遊走於5至8樓間。

【14:05】職業訓練局青年學院15歲女學生陳彥霖上月浮屍油塘對開海面，引起公眾揣測其死因。陳彥霖生前曾在調景嶺知專設計學院校舍上課，該校院長王麗蓮昨早（29日）首度與學生對話，有人不滿校方未有應要求公開所有拍到陳彥霖在校園的閉路電視片段，於校園內懷疑縱火及破壞自動灑水系統；副院長黃偉祖承諾今午（30日）再交代。

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有知專學生今早收到校方電郵，電郵稱基於目前的情況及安全考慮，未能作和平有效的溝通，校方會於適當時候再安排與同學溝通，而昨日答應於今午舉行的面談會，未知會否如期進行。

電郵指校園被破壞 須緊急維修取消課堂

有知專學生向本報表示，校方今早11時半經內聯網發布電郵，指檢視昨日院校被破壞情況後，校園需暫時關閉作緊急維修，今午及晚上所有課堂取消，稍後公布復課安排。

電郵又提到，基於目前的情況及安全考慮，未能作和平有效的溝通，校方會於適當時候再安排與同學溝通。而就陳彥霖逝世事件，校方表示，已於本月17日發出公開信，要求召開死因庭；校方已盡力在合法的情況下，公開閉路電視片段。校方又指出，應尊重逝世者及家人意願。

現時有學生於校園內收集聯署信件促召開死因庭。而在校方公布今午停課後，有教師及保安陸續離開校園。

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