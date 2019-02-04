【黃之鋒被DQ】張達明質疑選舉主任不受法治規範　湯家驊：完全符合法律要求 (11:50)

黃之鋒昨日（29日）獲通知區選提名無效，港大法律系講師張達明、行政會議成員湯家驊今早（30日）接受港台電話訪問，張達明要求政府交代選舉主任作出決定前曾否接觸中聯辦及港澳辦等中央機構，他擔心「一國兩制」已經走樣；湯家驊則認為，選舉主任DQ黃之鋒的決定完全符合法律要求，「因為法治，所以有這結果」。
張達明表示，選舉主任至今未交代是否曾與上司或政府官員討論過、接觸中聯辦及港澳辦等中央機構，質疑原本負責南區區選提名的選舉主任馬周佩芬突然「因病休假」，是因承受過大壓力所致。他稱DQ決定令人質疑涉及政治考慮，要求政府交代。
他續說，曾提及「光復香港，時代革命」等口號，或過去曾有香港眾志背景的參選人亦獲確認參選資格，唯獨黃之鋒無法入閘，質疑選舉主任不受法治規範，並隨意作出決定。
被問及立法會及區議會選舉的法律要求是否一樣，張達明指出，雖然《基本法》第104條並無規範區議員職限，但如今選舉符合中央所設的「紅線」，他認為港府自治已受到「剝殺」，「一國兩制」像「A貨」般走樣，他擔心香港步入中國化法治。
資深大律師湯家驊則說，參選人如有政黨背景，需就其政治理念是否與政黨有連繫作出澄清，候選人須擁護《基本法》和效忠特區是一個積極的法律要求，惟香港眾志至今未改變政綱上「主權在民」的立場，他認為選舉主任DQ黃之鋒的決定完全符合法律要求。
對於馬周佩芬「因病休假」，他說，現時白色恐怖籠罩整個香港，任何人或因政見不同被欺凌、毒打等，認為在重要位置的人有可能會因此不敢依法執行其權利、挺身而出維護法治。
黃之鋒：積極考慮選舉呈請
另外，黃之鋒今早出席商台及港台節目稱，會積極考慮於11月24日、區議會選舉結束後作選舉呈請，惟他預計可能要到區議員任期過了一半才會有結果，相信大家都不會對此抱期望。他推斷，當局認為允許「港獨頭目」入閘會後患無窮，但他相信DQ決定會令結果弄巧反拙，引來國際社會更多關注、同情香港，甚至會有相應法案通過，「如果不是過去4個月的抗爭，相信不只自己一人被取消資格」。
黃之鋒被DQ 相關報道：
主張無異眾志 黃之鋒遭DQ 選舉主任：非真心棄港獨選項 黃斥莫須有擬呈請