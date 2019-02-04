【黃之鋒被DQ】張達明質疑選舉主任不受法治規範　湯家驊：完全符合法律要求 (11:50)

張達明表示，選舉主任至今未交代是否曾與上司或政府官員討論過、接觸中聯辦及港澳辦等中央機構，質疑原本負責南區區選提名的選舉主任馬周佩芬突然「因病休假」，是因承受過大壓力所致。他稱DQ決定令人質疑涉及政治考慮，要求政府交代。

他續說，曾提及「光復香港，時代革命」等口號，或過去曾有香港眾志背景的參選人亦獲確認參選資格，唯獨黃之鋒無法入閘，質疑選舉主任不受法治規範，並隨意作出決定。

被問及立法會及區議會選舉的法律要求是否一樣，張達明指出，雖然《基本法》第104條並無規範區議員職限，但如今選舉符合中央所設的「紅線」，他認為港府自治已受到「剝殺」，「一國兩制」像「A貨」般走樣，他擔心香港步入中國化法治。

資深大律師湯家驊則說，參選人如有政黨背景，需就其政治理念是否與政黨有連繫作出澄清，候選人須擁護《基本法》和效忠特區是一個積極的法律要求，惟香港眾志至今未改變政綱上「主權在民」的立場，他認為選舉主任DQ黃之鋒的決定完全符合法律要求。

對於馬周佩芬「因病休假」，他說，現時白色恐怖籠罩整個香港，任何人或因政見不同被欺凌、毒打等，認為在重要位置的人有可能會因此不敢依法執行其權利、挺身而出維護法治。

黃之鋒：積極考慮選舉呈請

另外，黃之鋒今早出席商台及港台節目稱，會積極考慮於11月24日、區議會選舉結束後作選舉呈請，惟他預計可能要到區議員任期過了一半才會有結果，相信大家都不會對此抱期望。他推斷，當局認為允許「港獨頭目」入閘會後患無窮，但他相信DQ決定會令結果弄巧反拙，引來國際社會更多關注、同情香港，甚至會有相應法案通過，「如果不是過去4個月的抗爭，相信不只自己一人被取消資格」。

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