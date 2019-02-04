政府電話簿水警總區警員姓名隱藏　警稱防滋擾　民權觀察：違公眾問責原則 (22:36)

警：大部分憲委級人員資料仍保留

警方回覆表示，由於有多名警務人員被電話滋擾，警方決定暫時隱藏部分人員於政府電話簿內的個人資料；雖然如此，大部分憲委級人員的資料仍然於電話簿內保留，供市民查閱。警方稱，此安排為保護個別人員的私隱，完全沒有影響市民使用999熱線或聯絡警署尋求協助；市民仍能以現有渠道與警方保持緊密聯繫。

記者今日查看 22憲委級人員名字被隱

警方稱，大部分憲委級人員的資料仍然於電話簿內，保留供市民查閱；但據記者自今日（29日）中午起至晚上所見，隸屬水警總區、分區、行動科等，所有屬憲委級的指揮官、警司的名字被隱藏，涉及22人。據警方網頁，高級官員列表中，水警總區指揮官是外籍指揮官何德承。

民權觀察成員王浩賢表示，政府部門包括警隊，一向在網上公布電話簿，供市民查閱，代表政府願意與市民接觸，但今次警隊將一直以來公開的資訊隱藏，批評警方做法是一大倒退，質疑是否「唔見得光」，有違警政透明、向公眾問責的原則，促請警方交代。他反問，日後委任警司以上的憲委級警員，是否需要秘密進行。

扯記者面罩警白卡印「MAR」 消息：代表水警總區

周日晚，本報記者在旺角彌敦道拍攝時，被兩名戴面罩的防暴警察要求除面罩及查身分證，其中一人身上的白卡印有行動呼號「MAR T2 2/7」。《蘋果日報》一名記者在山東街採訪時，被防暴警察要求除下面罩，記者拒絕後，遭警員從後強行扯甩面罩，該警員身上的白卡寫有「MAR T2」。另外，截查及拘捕網媒《Hong Kong Free Press》自由攝影記者May James的一隊防暴警察，身上白卡亦有行動呼號「MAR T2」，頭盔亦引有「MAR」字樣。

據多個警方消息確認，「MAR」代表水警總區，「T2」代表防暴警察第二梯隊（Tier 2）。防暴警察分三層梯隊，第一梯隊（Tier 1）來自機動部隊、衝鋒隊；若需增援則從各區抽調曾於機動部隊學校受訓的警員，組成第二梯隊；若人手仍不足則徵召從未在機動部隊學校中受訓的警員，組成第三梯隊。有別於其他陸地總區，水警總區並無Tier 1防暴警察，而為應付近月反修例示威活動，水警總區調派Tier 2警員，涉約170人。

明報記者 何郁慧