反黑警涉冒簽名探在押女線人　上司否認早知兩人關係曖昧 (22:53)

裁判官裁定控罪表面證供成立。案件於11月28日續審。

報稱高級警員的被告張嘉諾（43歲）被控兩項使用虛假文書罪，以及兩項管有虛假文書交替控罪。被告案發時為灣仔警區反三合會行動組偵緝警員，以其上司、高級督察何惠文簽署的便箋，分別於2017年1月11日、1月25日及11月24日到屯門大欖女懲教所以公事探訪形式，與還押候審的哥倫比亞籍女子會面。控方證據顯示，被告當日跟該女子同名的女線人會面。

辯方盤問被告上司何惠文時質疑，何惠文早已得知被告與女線人關係曖昧，何否認。辯方又質疑，若何批准被告公事探訪該女線人，會涉及何監管不力的問題，因此何欲與被告「劃清界線」，何回應「無諗過」，亦不同意為此與被告「劃清界線」。

控方另呈上逾500張相片、4頁筆記、45封信件、一名孩童的出生證明書及2張被告寫予該女子的賀卡。據悉，相片中有被告與該女子的二人合照；信件均由該女子寫給被告，內容親暱；該出生證明書為該女子的孩童，證明兩人關係親密，辯方表示沒有反對。

便箋原寫有被告與另一名偵緝沙展李志禮前來探訪，惟李的姓名被刪去。李志禮曾是被告直屬上司，案發時已調至另組。李今作供時表示，2017年1月10日曾嘗試與被告會見該女線人，惟因囚者編號有誤未能成功，翌日因公務未有與被告會見女線人。

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