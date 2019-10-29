伊院調查：未有證據6．12急症室人員將病人資料交警員 (20:24)

院方：已停提供病人標籤予警員

小組調查指出，伊利沙伯醫院急症室環境擠迫，其中急症室分流站與病人輪候大堂之間未有明顯間隔，有關設計在保障病人私隱方面並不理想；小組留意到警員或會按其執法需要，要求入院登記處提供載有病人個人資料的病人標籤，有關安排一直沿用多年。雖然是次調查沒有證據顯示有醫院職員曾將有關個案的資料交予警員，但院方認為提供病人標籤並不符合保障病人私隱的原則，事後已即時停止此做法。

小組建議改善急症室的環境設施以加強保障病人私隱，包括在急症室的分流站及診症室的地板入口處加上標示，以識別急症室的臨牀區域；分流站額外加上透明屏風分隔，配合實際運作需要，並同時加強保障病人私隱。院方稱已接納有關調查結果，及已落實執行有關建議，在急症室進行改善工程。

是次調查的院外人士包括威爾斯親王醫院副醫院行政總監（運作）暨急症科顧問醫生張乃光醫生、九龍東醫院聯網護理總經理鄧少強及伊利沙伯醫院管治委員會成員葉兆光。

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