【黃之鋒被DQ】聶德權：選舉主任按法例處理提名　籲停止暴力令選舉順利進行 (18:45)

至於區議會選舉會否受影響、有否決定選舉延後的期限，聶德權強調政府有決心、盡努力令選舉公開、公平、誠實地順利進行，但近日社會暴亂持續，有人擔心選舉公平性，參選人、助選人被恐嚇，質疑選舉能否順利進行。他指出，選舉能否順利進行，視乎候選人、助選人在未來的競選活動，投票日選民是否能安心投票。

聶德權又提到，過往每個周末及平日也有暴力衝擊，如情況持續，有人會問選民如何能安心投票。他又說，有建制派政黨議員辦事處受破壞，有候選人的支持者被威嚇，他呼籲不同黨派人士共同呼籲社會停止暴力，有平和環境才能令選舉順利進行。

聶德權指出，危機管理委員會是應變機制一部分，應對情況作評估，向選管會提供意見。被問到危機管理委員會有否客觀準則去決定是否押後選舉，他回應稱危機委員會沒有「硬繃繃」和量化的標準，相信社會會看到環境能否公開公平誠實舉行，「大家心中會有把尺」。

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