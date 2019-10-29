「岳」字男案警以編號代姓名　辯方投訴難對照醫療報告 (18:23)

現年19歲被告陳以晉，為香港專業教育學院（IVE） 高級文憑學生，辯方申請押後案件，以索取文件及向被告提供法律意見，其間被告獲准繼續保釋外出。

就控罪的修訂及新增，辯方在庭上投訴上周三才收到相關文件，涉及襲警控罪原本為姓馬的警員姓名，但只出現督察編號，因案件涉及襲擊警員，要對照相關醫療報告，未能對照該警員姓名，情況並不滿意，要求法庭記錄在案。裁判官表示，控方稍後會通知辯方當中的編號是指誰人，若控方未能做到，可申請披露，再由法庭作出裁斷。

被告的三項控罪指，被告在今年9月15日在七海商業中心外襲擊督察5327，以及藏有攻擊性武器，即伸縮棍，並於同日同地阻礙警員17678執行職務。

近百名巿民今日到庭支持被告，坐滿法庭，離開時在庭外叫口號。

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