【暴動罪審訊】再有男被告缺席聆訊　法庭頒拘捕令　禁其餘15被告離港 (17:50)

控方進一步修訂控罪書所指犯案位置，亦同時申請將案件轉介至區域法院處理。裁判官將案件押後至11月29日在區域法院提訊，但因應場地及人流控制，屆時仍會選址在西九龍裁判法院內的法庭處理案件。

繼次被告甄凱盈早前棄保潛逃，第十二被告廖天駿今日亦缺席聆訊，法庭遂頒拘捕令將其緝拿歸案。裁判官稱，案件將轉介區域法院，情況出現關鍵性改變，評核風險後決定不再准許眾被告離開香港，其餘保釋條件則維持不變。

本案件控告17名被告一項暴動罪，控罪指被告陳偉林（21歲）、甄凱盈（22歲）、陳澤峰（22歲）、布紫晴（24歲）、何栢耀（17歲）、梁志鵬（20歲）、楊位醒（31歲）、彭雨彤（20歲）、劉耀銓（28歲）、廖頌賢（30歲）、陳永琪（28歲）、廖天駿（28歲）、林皓正（22歲）、廖紫婷（19歲）、李樹樺（21歲）、胡嘉俊（21歲）及張雯曦（19歲），眾人被指在香港上環摩利臣街和文華里之間的干諾道中及德輔道中的一帶，連同其他人參與暴動。

另外，涉及9.29港島區警民衝突及被控暴動罪的被告洪聰滿（25歲），今向法庭申請於11月2日至6日離港5天，並獲准許。

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